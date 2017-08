O poder do toque

Originária da índia, a massagem ayurvédica shantala foi escolhida pela enfermeira Fabiane da Silva Coelho, 32 anos, para fortalecer o vínculo com os filhos. Quando ficou grávida de Heitor, hoje com 8 anos, ela já tinha o olhar voltado para um universo mãe-bebê mais humanizado. Teve seu primeiro contato com o trabalho das doulas e, logo depois da chegada do filho, deci...