■ O nome do Estado é de origem tupi e significa “mar”■ Com território vasto (cerca de 1,2 milhão de km², mais de três vezes a área de Goiás), é o segundo maior Estado do Brasil, perdendo apenas para o Amazonas■ Tem 144 municípios (102 a menos do que Goiás), de grandes extensões territoriais. É o mais populoso do Norte, com 8,2 milhões de habitantes (1,5 milhão a mais ...