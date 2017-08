Drummond não exalava afetividade, como o amigo Mario Quintana. Também evitava se lançar a paixões desmesuradas como outro companheiro, Vinicius de Moraes. Por outro lado, tinha uma poesia menos árida que João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano que admirava o colega mineiro, sem que a recíproca fosse verdadeira. Influenciado pelos modernistas – sobretudo após a passagem da turma da Semana de 22 pela Belo Horizonte onde estava um jovem Carlos –, Drummond repavimentou esse caminho e criou algo original, só dele. Versos drummondianos.

Neles, o lirismo do cotidiano, tão caro a Manuel Bandeira – outro poeta maiúsculo com quem Drummond manteve uma longa amizade –, ganha um pulso diferente. Talvez seja esse o maior mérito de uma poesia que poderia ter sucumbido a influências poderosas. Basta lembrar que até a morte de Mario de Andrade, ele e Drummond produziram uma correspondência mútua que, depois de publicada, encheu volumes de livros. Ali está parte da gênese do autor de Itabira, mas não ela toda. Se o criador de Macunaíma convidava o jovem pupilo a se congraçar a um País que deveria ser redescoberto por meio da literatura, Drummond tinha outros planos. Mario foi fundamental em seu estilo, mas não em uma relação de imitação. Muitas vezes, havia mesmo o contraponto.

“Sento-me no chão da capital do

país às cinco horas da tarde

e lentamente passo a mão nessa

forma insegura.

Do lado das montanhas, nuvens

maciças avolumam-se.

Pequenos pontos brancos movem-se

no mar, galinhas em pânico.

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto,

o tédio, o nojo e o ódio.”

A Flor e A Náusea, do livro A Rosa do Povo

A dita poesia social de Drummond era forte, mas um projeto estético sobrepunha a tudo e aglutinava em seu entorno todas as temáticas que pudesse reunir. A Rosa do Povo não é só a denúncia, mas o reconhecimento da beleza, a magia que as pessoas podem guardar consigo e expressar no gestos mais triviais. O mundo ao redor de Drummond não era cor-de-rosa, mas as rosas que podia produzir tinham seu valor. E elas poderiam estar logo ali, ainda que maculadas por uma injustiça, por uma pobreza, por um arrependimento. Poeta que era, Drummond não julgava. Preferia se dirigir a tudo e a todos com um sentimento menos inquisidor.

“Que diz a boca do mundo?

Meu bem, o mundo é fechado,

se não for antes vazio.

O mundo é talvez: e é só.

Talvez nem seja talvez.

O mundo não vale a pena,

mas a pena não existe.”

Cantiga de Enganar, do livro Claro Enigma

A pena que existe é a perda. A perda, porém, não é total. Há como remediá-la quando o autor parte, mas deixa seu pensamento, sua obra, sua poesia. Há 30 anos Drummond nos deixou. Naquele 17 de agosto de 1987, o poeta se despedia da vida imerso na mais profunda tristeza que já vivera. Apenas 12 dias antes, o câncer levara sua única filha, Maria Julieta. O baque foi além de suas forças. Três décadas depois, é fácil constatar que se a morte ceifou pai e filha no prazo de duas semanas, ela é impotente diante do que em vida o grande poeta escreveu.

“Dançai, meus irmãos!

A morte virá depois

como um sacramento.”

Aurora, do livro Brejo das Almas