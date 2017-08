O mundo é seu, Sebastião

A vida do professor Sérgio Monteiro de Castro, 47 anos, mudou com a chegada de Sebastião. O menino nasceu para o pai aos 14 anos, por intermédio do Juizado da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia. A intenção era adotar uma criança mais nova, mas o professor enxergou no adolescente o Sérgio fragilizado que tinha sido um dia. Foi amor de pai à primeira vista. Solteiro e filho de pais separados, ele ganhou a guarda provisória de Sebastião e decidiu convidar o irmão do menino, que estava em um abrigo de Acreúna, para passar as férias na casa da família. Matheus (no foto com o pai), 6 anos, aceitou e não nunca foi embora. Hoje, Sérgio busca e leva na escola, ajuda nas as tarefas de casa, fiscaliza o banho, escuta e aconselha. É um pai de colo, carinho e limites.