O maestro paulista João Carlos Martins tem uma trajetória marcada pela genialidade precoce e pelo sucesso. Logo na infância, ele iniciou os estudos no piano e aos 20 anos estreou no Carnegie Hall, nos Estados Unidos. Ele já era apontado como um dos maiores talentos da música clássica internacional e um dos melhores intérpretes de Bach (1685-1750) no mundo. O artista passou por diversas cirurgias (23 no total) e aos 63 anos ouviu do médico que nunca mais tocaria. Nascia ali o maestro.

Palestra: A Saga das Mãos, com o maestro João Carlos Martins

Data: Quarta-feira, às 19h30

Local: Estacionamento coberto do Flamboyant Shopping Center, Deck Sul 1 – Av. Dep. Jamel Cecílio, Jardim Goiás

Ingresso: Um livro de literatura infantil em perfeito estado de conservação