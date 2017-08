O Filme da Minha Vida volta a tempos afetivos das cartas de amor e de clássicos do cinema

O filme da vida do ator e cineasta Selton Mello faz jus a seu caráter na comédia: Os Trapalhões da Serra Pelada (1983), dirigido por J.B. Tanko. “Lembro-me da minha infância, de quando passava horas no cinema em maratonas intermináveis nas férias”, ressaltou o ator em entrevista recente. Desde os tempos de O Auto da Compadecida (2000) Selton se joga de cabeça nas comédias de costumes em ode que vai desde clássicos de Federico Fellini, até o humor mambembe de Didi Mocó. Para agora, o cineasta reúne toda a sua trajetória no longa-metragem O Filme da Minha Vida, que estreia nesta quinta-feira (3) nos cinemas de todo o País.

Ambientado em 1963, com história afetiva sobre o jovem Tony Terranova, interpretado por Johnny Massaro, professor de francês no colégio de uma cidade das Serras Gaúchas, o filme articula imagens para falar sobre relações de identidade familiar. O personagem precisa lidar com a ausência do pai, um francês que retornou ao seu país, até que, aos poucos, começa a descobrir a sua verdadeira história. Apaixonado pelas aventuras que vê no cinema, Tony encontra nos filmes válvula de escape.

Terceiro filme dirigido por Selton Mello – antes dele vieram Feliz Natal (2008) e O Palhaço (2011) – a produção é uma adaptação do romance Um Pai de Cinema, do autor chileno Antonio Skármeta, o mesmo de O Carteiro e o Poeta. Mais uma vez o cineasta se encontra ao lado do diretor de fotografia Walter Carvalho, 20 anos depois de trabalharem juntos em Lavoura Arcaica (2001), de Luiz Fernando Carvalho. O elenco é estrelado por nomes como Bruna Linzmeyer, Vincent Cassel, João Prates, com participação especial de Rolando Boldrin. A produção foi realizada com patrocínio da Agência Nacional do Cinema (Ancine) e do Fundo Setorial do Audiovisual para a sua distribuição.

Ao contar sobre um jovem que, aos poucos, se encontra numa história repleta de descobertas embrenhadas pelo amor, o longa refaz os passos de diversos filmes que servem de referência para Mello. Com paisagens de um Brasil quase sempre nunca visto nas telas de cinema, as filmagens foram feitas nas cidades de Cotiporã, Veranópolis, Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, Monte Belo do Sul e Santa Tereza. “A gente tem uma tendência de fazer muitos filmes no sertão, no Rio de Janeiro, na favela, em São Paulo, mas tem pouco no Sul. Sempre tive vontade de filmar lá”, revela Selton.

Afeto

Beleza e afeto são dois dos principais motes apresentados por Selton Mello ao narrar as aventuras de Tony Terranova. Mais lapidado e robusto que suas produções anteriores, O Filme da Minha Vida preserva certos componentes da autoralidade que impregna o olhar de Mello como diretor. Com aspectos biográficos, há ainda fragmentos de um cinema de outro tempo, em vontade de falar sobre o amor, solidariedade, amadurecimento, sonhos e aspectos mais lúdicos de uma vida anterior às revoluções tecnológicas. “Trata-se de um longa para que os jovens entendam como era a vida quando não se tinha internet, celular. É possível ver o uso das cartas, dos telefones mais antigos, sem toda a facilidade de comunicação”, aponta Selton.