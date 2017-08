O Dragão e o Lobo - último episódio da temporada de GOT vai ao ar neste domingo (27)

O Dragão e o Lobo. A tradução do título do último episódio da penúltima temporada de Game of Thrones, The Dragon and the Wolf – que vai ao ar hoje, às 22 horas, no canal pago HBO – dá várias pistas do que vem por aí, na última temporada da série, ano que vem. Uma delas é a possível confirmação da teoria de fãs já nesta noite de que Lannisters, Starks e Targaryen darão t...