O Chamado 3: A volta de Samara

Sucesso nos anos 2000, a versão americana de O Chamado – originalmente um terror japonês de 1998 – parecia fadada apenas à lembrança de fãs. Ao que parecem acreditar os produtores de O Chamado 3, esse é um engano. Colocando as mídias digitais no centro do terror, a série que tem como trunfo o sucesso da personagem Samara, aquela do cabelão, está de volta apostando na era dos “virais”.

A aposta é alta, afinal é preciso conquistar parte de uma nova geração que não viveu o medo do primeiro filme, lançado há 15 anos, em 2002, e sua sequência lançada três anos depois. Mas se a empreitada for bem-sucedida, a série pode ocupar, segundo os planos da Paramount Pictures, a lacuna deixada pela já desgastada série Atividade Paranormal.

O desafio dos roteiristas para o novo filme foi superar um obstáculo que deixava os dois primeiros filmes datados e defasados: a base do terror era a existência de um videotape misterioso – sim, a boa e velha fita cassete que virou peça de museu. O objetivo dos protagonistas era descobrir o mistério que fazia morrer, em sete dias, todos os que assistiam ao conteúdo dessa fita.

Digital

Para resolver o problema, os criadores decidiram dar modernizada na bizarra Samara. Em O Chamado 3 ela se digitalizou e também pode ser vista a partir de links compartilhados por computadores e, claro, pelos hoje onipresentes smartphones. Para tanto, acompanhando o calendário a história se passa 13 anos após os primeiros capítulos da franquia.

Do ponto central do enredo sai de cena a jornalista Rachel Keller, vivida pela ótima Naomi Watts nos dois primeiros filmes. A protagonista agora é a jovem Julia (Matilda Lutz), que fica preocupada quando seu namorado, Holt (Alex Roe), começa a dar atenção para uma lenda urbana sobre um vídeo misterioso que, dizem, mata pessoas.

A história é aquela que fãs já conhecem: quem assiste ao vídeo de Samara morre depois de sete dias, após o chamado (aqui, apesar do reino das mensagens instantâneas de WhatsApp e companhia, foi preciso apelar à boa e velha chamada de voz). Para salvar o amado, Julia resolve se sacrificar e ver também ela o vídeo, mas acaba fazendo uma descoberta: há um “filme dentro do filme” nunca descoberto antes.

Envolto em um campanha de marketing forte e criativa, que envolveu envio de mensagens sete dias antes da estreia do filme para tuiteiros, além de vídeos engraçados de algumas pegadinhas envolvendo Samara saindo de aparelhos de TV, até agora O Chamado 3, no entanto, não despertou a atenção da crítica.

Publicações, sites especializados e entusiastas de terror ainda não emitiram opiniões sobre o filme. Talvez seja estratégia dos produtores de manter segredo ou, mais provável, o filme não despertou interesse. De qualquer modo, para ver espectadores embarcarem na onda de novo, os criadores de O Chamado terão de esperar a propaganda boca a boca confirmar, ou não, se o novo filme vale mesmo o ingresso.