“O Centro está carente de pessoas que o olhem com carinho”

O corre-corre e o barulho da música só cessa quando os petiscos chegam às mesas do bar do Jair Onofre de Prado, carinhosamente chamado de Jajá, que está no Mercado há 45 anos, quando o espaço ainda era localizado no antigo Bairro Popular. À princípio, o comerciante era dono de uma tímida lojinha de LPs e cassetes entre os tantos comércios de artesanato que o cercavam. Com o ...