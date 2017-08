O Brasil em 15 anos

2002

Em 2002, ano em que os Tribalistas se uniram em amor à música brasileira, o País ainda via eclodir, assim como em todo o mundo, os reflexos do atentado do 11 de Setembro. Ainda não existia WhatsApp e Facebook e a internet caminhava as passos lentos, para a febre de blogs, fotologs e chats de conversas, como o MirC e o MSN Messenger. A indústria da música era subsidiada pelas grandes gravadoras, que vendiam DVDs e CDs. Enquanto Lula ganhava as eleições para a Presidência e o Brasil se tornava pentacampeão na Copa do Japão e da Coreia, a banda Charlie Brown Jr. lançava o single Papo Reto e o grupo Rouge estourava com o seu Ragatanga.

2017

Passados 15 anos dos Tribalistas, a internet toma conta de uma indústria que muda e vive os reflexos da popularização e do comércio virtual. Com mais artistas tendo a oportunidade de lançarem seus trabalhos sem o selo específico de uma grande gravadora, mais opções de bandas, cantores e ritmos são postos às telas de celulares e computadores. Destacar-se, por outro lado, é mais difícil. CD e DVD se tornaram artigos para colecionadores e o vinil e a cassete agora são cult. O sertanejo universitário toma conta das paradas e alguns festivais são responsáveis por apresentar grupos musicais.