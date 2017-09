O bairro como lugar de encontro

“Nesse momento da minha vida, não troco o Centro por nenhum outro lugar.” A afirmação da designer de moda Juliana Franco, de 24 anos, vai ao encontro do pensamento de muitos jovens que decidem migrar para o Setor Central. A moça se lembra de quando era criança e visitava seus avós na Avenida Goiás, brincava no Centro de Convenções e lanchava na Pizzaria Cento e Dez. Há dois anos ela mora no Edifício Goiandira, um dos mais tradicionais da cidade, na Rua 3, com mais dois amigos. Em um quarto extra, desenvolveu seu ateliê de criação de moda.

“No Centro, tenho acesso a tudo de bom que a região oferece de lazer e serviços sem necessidade de carro. Dá para fazer tudo caminhando. Conheço todos os moradores do prédio, o que me faz sentir mais em casa ainda”, conta Juliana, que demorou três meses até encontrar um anúncio no Edifício Goiandira, construído na década de 1960 e um dos primeiros prédios residenciais erguidos na capital. “No quesito segurança, não acho aqui seja o lugar mais violento que morei. Fiquei um ano no Setor Marista e fui assaltada três vezes. No Centro, nenhuma.”

A rua como lugar de encontros é o que motivou Juliana e outros moradores na ocupação de espaço no Centro. Não é gratuito, por exemplo, que diferentes projetos da região são estabelecidos nas ruas ou calçadas ao ar livre contra o abandono e esquecimento. Exemplos são muitos, como o Grande Hotel Vive o Choro, na porta do Grande Hotel, sempre às sextas-feiras, ou as feirinhas de vinil e antiguidades da loja Som Livre, na Avenida Anhanguera.

O Cinema na Calçada, já em sua quinta edição, realizado em espaços como o Museu Pedro Ludovico Teixeira e a Rua do Lazer, é promovido pela produtora audiovisual Larissa Fernandes, que mora na 20, apontada como a primeira rua residencial da capital. “A proposta de se ocupar as calçadas e locais do Centro é sempre transformar os espaços públicos em lugares de encontro, em valorização da memória e história identitária”, aponta a profissional.