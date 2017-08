O audiovisual é “de rocha”

No longo currículo do cineasta Ângelo Lima, há um nome de grande peso. Em 1983, ele organizou em Recife a mostra Passe Glauber, onde, ao lado de alguns amigos, lançava o revolucionário do cinema brasileiro para presidência da República. Diretor de clássicos como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, o baiano Glauber Rocha, é uma das principais influências de Ângelo. A candidatura era uma ironia, pois Glauber já havia, precocemente, falecido. Mas a mostra, gravada em VHS na época, serviu como inspiração para Ângelo produzir o curta Glauber é Rocha, lançado em 2008. “Os pernambucanos usam a expressão é de rocha para se referirem a algo sério, verídico. Como Glauber é um dos artistas mais verdadeiros que eu conheço, fiz essa brincadeira. Quem quiser fazer cinema tem que passar por ele, estudar sua obra e entender o quanto ele foi importante para a cena audiovisual.” Ao lado de Glauber, Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues, Paulo Cesar Saraceni, Rogério Sganzerla, Jean-Luc Godard, Akira Kurosawa, Krzysztof Kieślowski também fizeram parte da trajetória de Ângelo Lima.