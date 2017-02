'O Amor, A Morte e As Paixões' celebra dez anos com 100 filmes em cartaz; veja programação completa

Quem estava contando os dias para o início da 10ª edição da mostra O Amor, A Morte e As Paixões já pode anotar na agenda os dias, horários e filmes para assistir entre os dias 15 de fevereiro e 1º de março no Cine Lumière do Shopping Bougainville. Ao todo, a edição comemorativa dos dez anos de evento reuniu exatos 100 filmes para exibição.

"O goiano não vai poder reclamar do cinema", disse Lisandro Nogueira, curador da mostra e crítico de cinema, na coletiva de imprensa do lançamento oficial da programação na manhã desta sexta-feira, no Cine Lumière. A 10ª edição vai reunir filmes indicados ao Oscar, europeus, clássicos como Apocalypse Now de Coppola, além de duas animações e filmes goianos. O iraniano O Apartamento, que concorre ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, integra a lista dos selecionados para o festival.

A partir de hoje, às 18h, também estão disponíveis os ingressos da mostra, que podem ser adquiridos na bilheteria do Lumière no 3º Piso do Shopping Bougainville. O preço único do ingresso é R$ 13 (para um filme). A partir da próxima segunda-feira (6), os passaportes estarão a venda. O Passaporte Ouro, R$ 300 (dá direito a 30 ingressos), Passaporte Prata, R$ 220 (20 ingressos), e Passaporte Bronze R$ 120 (10 ingressos).

Confira a lista completa dos horários dos filmes e a sinopse de cada um no arquivo em PDF abaixo.