Novos nomes se apresentam no Canto de Ouro

A escalação do festival Canto de Ouro muda neste domingo com apresentação, às 20 horas, de Milla Tuli, Rayni Ághata, Cristiane Couto e Pedro Scalon (foto). Dona de voz rouca, Cristiane apresenta repertório pinçado em mais de 20 anos de carreira, boa parte dela como vocalista da banda Língua Solta. Cantora há mais de 20 anos, Rayni passa por diversos estilos, desde MPB até bossa nova e samba. Na música desde 14 anos, Milla apresenta repertório do álbum de estreia, com referências do baião ao jazz. Ao som de piano e voz, Pedro vem se destaca canções de seu projeto autoral, o CD Nas Margens do Tempo. Entrada franca. Rua 3 c/ Rua 9, Centro. Informações: 3524-2541.