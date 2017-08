Novo show de Marcelo Barra agita o Teatro Sesi

O cantor Marcelo Barra apresenta o show Minha Aldeia, nesta terça-feira (8), no Teatro Sesi, às 20 horas. Acompanhado dos músicos Jader Stéter (bateria), Zelão (baixo), Lázaro Silva (teclados) e Hermes Fonseca (violões e guitarra), o artista interpreta as faixas do novo disco, como Minha Aldeia, Favo de Mel, Pelas Cordas da Viola e muitos outros sucessos de sua carreira.

A apresentação é baseada no novo CD de Marcelo Barra e tem a participação especial de Elba Ramalho, Renato Teixeira e da dupla Jorge & Mateus. O disco estará à venda após o show.

Marcelo Barra, um dos cantores e compositores mais conhecidos de Goiás, estreou no meio musical no Festival ComunicaSom, em Goiânia, com apenas 16 anos, interpretando a música Araguaia. Com a composição, sagrou-se campeão.

No tempo em que a disco music invadia as pistas de dança de todo o Brasil, assim como as emissoras de rádio, Marcelo estava preocupado em cantar a sua terra. Com Fafá de Belém, gravou Araguaia e ficou conhecido em todo o País. Além de Araguaia, composta em parceria com Rinaldo Barra, a composição Saudade Brejeira (José Eduardo Morais/Chaul) virou referência em sua carreira.

SERVIÇO

Show: Marcelo Barra e banda

Dia: Terça (8), às 20 horas

Local: Teatro Sesi (Avenida João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva)

Ingressos: Doação de 2 quilos de alimentos ou um livro literário

Informações: 3269-0800