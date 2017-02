Novo reality culinário do 'Mais Você' ensina técnicas dos chefs profissionais

Seis cozinheiros profissionais vão colocar suas habilidades em prova e compartilhar o conhecimento de receitas em Fecha a Conta, reality culinário que estreia na segunda-feira no programa Mais Você (Globo). “Desta vez, não basta apenas saber cozinhar. Tem de economizar também para se dar bem no final”, adianta a apresentadora do programa, Ana Maria Braga.

Cada competidor ganhará R$ 20 mil para gastar nas compras dos ingredientes que usará na realização das provas. “As compras são no mercado especial, que tem um preço diferente do da vida real. O saldo que restar das compras do vencedor é o prêmio que ele leva para casa”, conta a diretora da atração, Angélica Campos. “Eu sempre tive essa preocupação de mostrar que podemos fazer coisas deliciosas na cozinha com todo tipo de ingrediente, do refinado ao mais simples, e sem gastar muito”, emenda Ana Maria.

Sabor é que conta

E não basta ser barato, tem de ser gostoso. E muito. O sabor dos pratos é o que vai definir quem é o melhor de cada dia. E quem vai analisar o trabalho dos chefs são os três especialistas selecionados pelo programa. “Eles vão provar os pratos individualmente e às cegas, sem saber quem fez”, detalha Angélica.

Cada temporada terá

um tema, sendo que o primeiro é churrasco. Os jurados desta primeira edição serão os chefs Tatiana Bassi e Jimmy McManis, além de um convidado especial que muda dia a dia. Serão cinco dias de provas, sendo que a cada fase uma pessoa é eliminada. “Teremos cozinheiros de diversos lugares do Brasil, desde os profissionais autodidatas até os que estudaram

para a função”, conta Angélica.

Para Ana Maria Braga, parte do sucesso do quadro se deve à humanização dos profissionais. “O reality dá exatamente essa noção. Por mais “superchef” que sejam, você percebe que são todos humanos. E, além da chance de aprender olhando aquilo tudo, tem a torcida. A gente sempre gosta mais de um ou de outro.”