Novo programa de Lawrence Wahba reúne belas imagens para retratar o universo submarino

Estreia hoje, às 21 horas, no canal por assinatura Nat Geo Wild, a série Pelos Mares do Mundo, que terá cinco episódios. O programa retrata mais uma aventura de Lawrence Wahba, mergulhador, repórter cinematográfico e documentarista brasileiro. Nos últimos cinco anos, Wahba mergulhou em 20 países, capturando imagens submarinas. Para produzir o programa, no entanto, ele usa também imagens de seu acervo, criado em mais de duas décadas de trabalho.

A ideia da atração é desmistificar alguns seres marítimos. Em um dos capítulos, o protagonista é o tubarão, considerado um animal assassino. Wahba mostra que a fama não se aplica e nada ao lado desses animais.

A pesca predatória também é tema do programa. “Anualmente, o homem mata por volta de 100 milhões de tubarões para utilizar suas nadadeiras, colocando mais de 76 espécies em risco de extinção”, afirma ele. A série ainda mostra raias, golfinhos e baleias, entre outros animais marítimos.

Pelos Mares do Mundo revela imagens impressionantes e dá ao telespectador informações a respeito do que está sendo mostrado, a fim de que a abordagem seja mais completa. O mergulhador ainda conta com o auxílio de aparatos de tecnologia avançada, como um pequeno submarino que permite alcançar mais de 500 metros de profundidade.