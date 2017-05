Novo elenco se apresenta na segunda rodada do Canto de Ouro

O segundo elenco da temporada 2017 do festival Goiânia Canto de Ouro, projeto da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), estreia hoje, a partir das 21 horas, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. No palco, os cantores Fausto Noleto, Isaque Saraiva, Grace Venturini, Karine Serrano e Darwinson. Os artistas retornam ao palco amanhã e sábado no mesmo horário ...