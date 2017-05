Novidades e surpresas marcam primeira noite do Bananada em Goiânia

A noite de quinta-feira (11) do Festival Bananada, primeira no Centro Cultural Oscar Niemeyer, foi marcada pela descoberta de uma nova estrutura do evento, seja na grandiosidade, no projeto arquitetônico até na escolha da programação, a cada ano mais diversificada.

A proposta de composição foi a maior surpresa para o público já fiel ao maior festival de música independente do Brasil. Inicialmente, o impacto gerado era de estranhamento com a mudança de perspectiva na disposição dos espaços. Era difícil se acostumar e se localizar, o que gerou um convite inevitável ao passeio pelo Oscar Niemeyer. Em poucos minutos, a maior facilidade de circulação ficava evidente, assim como a existência de referências distintas em um mesmo local.

Conforme o arquiteto W Leão Ogawa, do escritório Leão Arrais que assina o projeto deste ano, a ideia era provocar o público logo na entrada e propor uma nova experiência na forma de aproveitar o festival. “A proposta era deixar evidente uma nova experiência sensorial, trazer a descoberta. Queríamos que o visitante conhecesse todo o espaço e aproveitasse a estrutura única do Oscar Niemeyer.”

Ogawa explica que foi criado um contraste entre áreas diferentes, como do palco principal, marcado pelo urbano, e dos demais que trazem desde referências eletrônicas ao campo. “O Bananada traz vários festivais dentro de um só, queríamos deixar isso evidente no projeto. O desafio foi muito grande, foi como erguer uma cidade do nada, estou com as mãos geladas, mas acredito que o projeto vai trazer uma nova experiência para o público.”

A mudança foi sentida logo no começo, não sem um pouco de transtorno. Ainda sem a sinalização externa finalizada e com informações desencontradas, houve quem tivesse problemas no acesso. Caso do professor Humberto Inácio, que circulou por quase 15 minutos entre bilheteria e entrada para conseguir entrar no evento.

“Cheguei à entrada com meu ingresso em mãos, me informaram que deveria ir primeiro na bilheteria. Depois já na bilheteria, pediram que eu voltasse para a entrada. E de novo me mandaram para a bilheteria. Peguei uma fila e após mais de dez minutos consegui entrar. Passei pela revista e falaram para eu entrar em uma fila, ao chegar minha vez fui informado que, pelo meu tipo de ingresso, deveria ir para outra”, reclamou.

Alguns pais também enfrentaram dificuldades no acesso dos filhos: a apresentação de documento de menores de 18 anos é obrigatória, o que não teria sido informado na retirada do voucher que garantia a entrada gratuita.

Problemas para trás

O desencontro de informações era logo esquecido. O palco principal em contraste com a pista de skate montado em frente à entrada principal chamavam atenção de quem visitava o Festival pela primeira vez.

Antes do início da programação, o público se dividiu entre quem aceitou o convite de conhecer a nova estrutura e quem buscou um local privilegiado para acompanhar a Orquestra Filarmônica de Goiás, primeira atração da noite.

Os goianos do Boogarins eram os mais aguardados. E teve quem viesse de outras cidades para ter a oportunidade de ver a banda. No meio da mistura de sotaques, a estudante Vitória Catarina, de 20 anos, tentava chamar atenção para conseguir vender seus brownies, forma encontrada para custear a viagem de Brasília até Goiânia para acompanhar o Bananada pela primeira vez.

“Vim para curtir os Boogarins e a venda de brownies foi à maneira que encontrei para poder vir o curtir o show deles. Tenho a cultura de fazer isso em eventos em Brasília e quis aproveitar a oportunidade já que a entrada era ‘free’. Quando cheguei fiquei surpresa com a estrutura. Surpreendi até com o banheiro, imaginei que seria algo normal, de banheiros químicos, mas é muito bom. A segurança muito eficiente, espaço amplo do palco, som muito bom”, avaliou.

Fim das filas

Com mais guichês de atendimento, a venda de cervejas parece ter ganhado um auxílio a mais para que o público não passe tanto tempo nas filas de compra de “fichas” e para pegar as bebidas. Nada de caixas de isopor, a solução encontrada foi a circulação de vendedores com equipamento de chopp móvel. E nem precisa ter ficha, a compra de um copo de 400 ml pode ser feita na hora com cartão de crédito ou débito. A alternativa diminuiu ainda quantidade de latas que ficava no chão e gerava certo incômodo com a aproximação do fim de cada noite.

A “ficha” recebeu nome de “Bagatela” e tem preço mínimo de R$ 5, valor cobrado para água, refrigerante, saquinho de pipoca e lata de cerveja de 269ml. O chopp de 400ml custa R$ 10, valor considerado razoável pelas pessoas ouvidas pela reportagem do POPULAR. As opções de lanches variam entre R$ 10 e R$ 30, preços também elogiados pelo público.

Rock é clássico

A Orquestra Filarmônica de Goiás foi responsável pela abertura do evento e também dos shows no palco principal, com uma programação marcada por clássicos do rock, de Abba a Beatles. Sentados logo em frente ao palco ou em pé um pouco atrás, o público acompanhou a combinação proposta pelos músicos em forma de coral. As vozes se uniram aos instrumentistas em quase toda a apresentação para entoar as músicas que, além de integrarem a história mundial do rock, celebram o amor e a diversidade - temas escolhidos pelo regente Neil Thompson para a noite dentro da proposta “Música e Diversidade”.

“Nós decidimos apoiar a comunidade LGBT e lutar contra a homofobia, nós devemos apoiar essa causa. Eu também queria que fosse um programa divertido, que todo mundo pudesse aproveitar. É um pouco egoísta, mas eu escolho composições que gosto de escutar. Eu gosto de Abba, eu amo Beatles. Fizemos um concerto que eu sabia que o público ia gostar e também no fim “All we need is love” [Beatles], que é uma mensagem muito importante”, esclareceu.

A participação no Bananada foi a primeira da Orquestra e a empolgação do público surpreendeu o maestro. “Meu desejo com a Filarmônica é fazer parte da comunidade, se apresentar para diferentes públicos. Talvez uma parte das pessoas que estavam aqui nunca havia visto um concerto da Filarmônica. Eu espero, e digo para essas pessoas, ‘se vocês gostaram do que viram hoje, venham acompanhar a Filarmônica’.”

Trio em chamas

Com a chegada mais inusitada, possivelmente, da história do Bananada, o Rollin’Chamas surpreendeu ao se apresentarem em cima de um trio elétrico. “Estou me sentindo na Bahia, isso aqui parece a Bahia”, repetiu por diversas o vocalista Fal.

Além das divertidas sátiras, marca da banda, os integrantes do grupo do “sou goiano e f***-se” levaram uma forte mensagem política ao primeiro dia de Bananada. As críticas veladas e escancaradas entoaram a exaltação do público, que chegou a iniciar um pequeno protesto, com gritos contra o atual governo.

Seriedade deixada de lado, ou misturada com o tom divertido da banda, o público cativo do Rollin’Chamas aproveitou cada segundo do show e se entregou à nostalgia quando Fal desceu do trio para se juntar à “micareta” do rock.

O show de tão divertido parecia ter durado pouco. O trio elétrico deixou o Oscar Niemeyer sem o tradicional retorno após os pedidos de “mais uma”, deixando os fãs com a sensação de que a apresentação poderia ter se estendido um pouco mais.