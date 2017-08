Novidade no WhatsApp vai facilitar a vida de quem escuta áudios no aplicativo

Uma novidade no WhatsApp promete facilitar a vida de quem escuta áudios pelo aplicativo. Agora, não será mais necessário deixar o app aberto para ouvir a mensagem inteira. Mesmo se você fechar o aplicativo, o áudio continuará em reprodução — algo bem parecido com a forma que escutamos música no celular.

A novidade foi dada pelo WABetaInfo, no Twitter, e confirmada pelo UOL Tecnologia. Neste primeiro momento, o recurso já está funcionando para quem está cadastrado como usuário beta do WhatsApp nos modelos Android, mas deve chegar em breve para todos os usuários do aplicativo.