Nova Veneza receberá R$ 1 milhão para implementação do setor turístico, anuncia Marconi

Em evento que lançou oficialmente a 13ª edição do Festival Italiano de Nova Veneza, o governador Marconi Perillo (PSDB) anunciou nesta segunda-feira (22) a destinação de R$ 1 milhão para o setor turístico do município, na Região Metropolitana de Goiânia. A solenidade foi realizada no Salão Dona Gercina Borges, no Palácio das Esmeraldas.

De acordo com Perillo, o dinheiro será utilizado para a reprodução de alguns cenários da cidade italiana de Veneza, além de ajudar projetos da atual gestão municipal para consolidar o turismo gastronômico e temático.

Entre os dias 1° e 4 de junho, Nova Veneza sediará o evento que terá na programação atrações musicais, gastronômicas e esportivas, além de artesanato inspirado na cultura italiana. O município, fundado no início do século XX, foi erguido com a chegada de imigrantes do país europeu.

Na última semana, uma comitiva executiva de Nova Veneza, formada por membros e ex-membros da Prefeitura, foi até Brasília e se reuniu com o embaixador da Itália no Brasil, Antonio Bernardini. No encontro na Embaixada, ele recebeu um convite para o festival e ouviu propostas para a elaboração de um intercâmbio cultural entre o município goiano e a conhecida cidade da Itália.

Ao longo das 12 edições já realizadas, o Festival Italiano de Nova Veneza já recebeu mais de 100 mil visitantes e conseguiu visibilidade nacional.