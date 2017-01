Nova regra proíbe eventos que “atentem contra a moral” no Teatro Municipal de Anápolis

Uma publicação no Diário Oficial do município de Anápolis vem chamando a atenção dos moradores. De acordo com o texto publicado no dia 26 de janeiro, o Teatro Municipal da cidade está proibido de receber eventos que “atentem contra a moral, a ordem pública e bons costumes”.

A nova regra para a utilização do local, que fica acoplado ao prédio do Centro Administrativo da Prefeitura, não esclarece ou exemplifica quais eventos estão proibidos. A autorização de uso do Teatro Municipal deve ser concedida previamente pela Secretaria Municipal de Cultura, comandada pelo administrador Erivelson Borges Filho.