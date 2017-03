Nova novela das seis da Rede Globo reúne amor e aventura em momento histórico do Brasil

Os dois jovens, ao longo da trama, participam da formação do Brasil, revelando as origens dos costumes e dos problemas políticos do País, como a corrupção

Globo/Raquel Cunha

Em Novo Mundo, Caio Castro vai dar vida a d. Pedro, enquanto Letícia Colin será Leopoldina