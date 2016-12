Nova atualização do Spotify exige que usuários renunciem ao sigilo bancário

O serviço de música em streaming Spotify passou por uma atualização nesta semana que gerou polêmica entre seus usuários.

Dentro dos Termos de Uso e Política de Privacidade, local onde poucas pessoas fazem a leitura completa, o aplicativo exige que seus usuários abram mão de seus sigilos bancários ao clicar em "Concordar", permitindo que todas as informações de pagamento, como cartão de crédito ou conta do PayPal, sejam abertas para o Spotify.

O aplicativo, porém, dá aos usuários a opção "Adiar o aceite", que permite continuar a utilização, sem ceder as informações bancárias.

Leia abaixo trechos do novo termo de uso do Spotify.

- "AO ACEITAR ESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, ONDE FOR APLICÁVEL E NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, VOCÊ RENUNCIA EXPRESSAMENTE AOS SEUS DIREITOS PREVISTOS NESSAS LEIS DE SIGILO BANCÁRIO COM REFERÊNCIA AO SPOTIFY, A QUALQUER EMPRESA NO GRUPO SPOTIFY E A QUAISQUER PARCEIROS DE NEGÓCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS CONFIÁVEIS, QUE PODERÃO ESTAR LOCALIZADOS FORA DO SEU PAÍS DE RESIDÊNCIA. ESSE CONSENTIMENTO É FORNECIDO PARA TODO O PERÍODO DE SEU RELACIONAMENTO COM O SPOTIFY".

- "AO ACEITAR A POLÍTICA DE PRIVACIDADE, VOCÊ AUTORIZA EXPRESSAMENTE O SPOTIFY A USAR E COMPARTILHAR COM OUTRAS EMPRESAS NO GRUPO SPOTIFY, ASSIM COMO COM DETERMINADOS PARCEIROS DE NEGÓCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS CONFIÁVEIS, QUE PODERÃO ESTAR LOCALIZADOS FORA DO PAÍS DE SUA RESIDÊNCIA (...), AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR VOCÊ AO SPOTIFY, MESMO SE TAIS INFORMAÇÕES ESTIVEREM ABRANGIDAS POR LEIS LOCAIS DE SIGILO BANCÁRIO".