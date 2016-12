Novíssimo cinema goiano

A presença do longa As Duas Irenes no Festival de Berlim reforça o crescimento e ascensão do cinema produzido em Goiás. Profissionalização acompanhada de um intenso desejo de realizar e pensar cinema foram os temperos adicionais para que realizadores goianos, como Fabio Meira, pudessem romper as barreiras de uma produção cinematográfica acostumada a ser revista sempre e...