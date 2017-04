Nostalgia: Elifoot 98 é relançado para Android, iOS e Windows 10

Se você já passou madrugadas insones como técnico do Bangu, no Brasileirão da série D, já sabe do que estamos falando: a franquia Elifoot, o Pai dos Managers, voltou! Mais nostálgico do que nunca, uma versão inspirada em Elifoot 98 foi disponibilizado para download para Android, IOS e para aparelhos com Windows 10.

O simulador de jogos de futebol permite que o player controle clube, esquema tático, escalação, compra e venda de jogadores, entre outros deveres de um cartola e técnico. Apesar de não ter sido o primeiro game do gênero manager, Elifoot foi o primeiro acessível para PC com suporte a múltiplos jogadores.

Disponível em edições gratuitas e pagas, a principal novidade da versão é o limite de força (aumentou de 50 para 90), e a substituição do Mundial Interclubes pela Copa Internacional.