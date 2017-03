Nos tempos do império: cenografia de Novo Mundo retrata o Brasil colonial e a pompa da realeza

Guiada pelo conceito de realismo e pelos métodos de construção do século 18, a equipe de cenografia de Novo Mundo, nova novela da faixa das 18 horas da Globo que estreia este mês, vai fazer o público viajar pelo Rio de Janeiro do século 19, período em que se passa a trama, de 1817 a 1822, antes da independência do Brasil, e que retrata a chegada da arquiduquesa...