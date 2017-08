Noite oriental com dança no Café Nice; confira a programação cultural completa

Especialista no estilo baládi egípcio, a professora e coreógrafa Camila Valentino (foto) é a atração desta quarta-feira, às 20 horas, da Noite Oriental do Café Nice. A coreógrafa e suas dançarinas se revezam no salão, apresentado os mais variados estilos da dança. Ela trabalha a técnica de sua mestra, Yasmin Nammu, a raqs shark e fusões por intermédio de improvisações e coreografias inovadoras, utilizando diversos acessórios cênicos da dança e seguindo no estilo tradicional. Não haverá cobrança de couvert artístico. Av. T-11, esquina com Rua T-36, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Teatro

Peça infantil aborda sobre consequências do uso de drogas

A peça teatral infantil Viagens Perigosas será apresentada nesta quarta-feira, às 19 horas, no Auditório Cláudio Elói Santana, em Crixás, a cerca de 330 quilômetros de Goiânia. O espetáculo faz parte do projeto Diverte Teatro Viajante e é aberto à comunidade. O texto conta a história de um cientista e seu assistente adolescente que refletem sobre as consequências psíquicas e emocionais que ocorrem no corpo humano com o uso de drogas. Entre os exemplos drogas pesadas citados pela peça estão crack e cocaína e também aquelas que aparecem em festas como drogas “da moda”, como as sintéticas. O trabalho também está sendo apresentado em dez escolas municipais da cidade. Praça Inácio José de Campos, nº 2, Centro. Informações: atendimento@cienciadivertida.com.br.

Cinema

Divulgada lista de selecionados para a 17ª Goiânia Mostra Curtas

Gêneros de ficção e animação representam a maioria entre as 94 produções que serão exibidas na 17ª Goiânia Mostra Curtas. Serão cinco mostras competitivas e uma mostra especial não competitiva durante o festival, realizado entre os dias 3 e 8 de outubro, no Teatro Goiânia. O público poderá conferir, gratuitamente, produções audiovisuais de 20 Estados brasileiros, de todos os gêneros: para as mostras competitivas foram selecionados 36 filmes de ficção, 21 animações, 20 documentários e 3 experimentais. Para o evento deste ano, houve mais de 1,2 mil filmes enviados à curadoria. A lista completa está disponível em www.goianiamostracurtas.com.br.

Música

Inscrições abertas para o Festival Sesi Canta Cerrado

Compositores e cantores de Goiás podem fazer suas inscrições para o Festival Sesi Canta Cerrado até dia 3 de setembro. Para a realização do cadastro é necessário preencher formulário no site www.festivalcantacerrado.com.br. As categorias disponíveis para os artistas concorrerem são Interpretação e Composição Inédita. As eliminatórias estão previstas para os dias 28 e 29 de setembro, que serão realizadas sempre às 20 horas no Teatro Sesi. A final será no dia 30 de setembro, a partir das 19 horas. Em cada modalidade, os três finalistas receberão prêmio em dinheiro e troféus. A música mais compartilhada no site e a melhor torcida serão premiadas. O canal Sesi Canta Cerrado no YouTube incluirá todas as músicas vencedoras do festival. O cantor, produtor e compositor Carlos Brandão presidirá a comissão julgadora do evento. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 4002-6213 ou 3269-0800.