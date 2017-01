Noite de jazz no Complexo Estúdio

No retorno das noites musicais do Complexo Estúdio, o baterista Fred Valle recebe convidados especiais no projeto Happy Jazz Hour, às 20 horas. Bruno Rejan (baixo), Manassés Aragão (sopro) e Walter Villaça (guitarra) sobem ao palco para acompanhar o baterista no tributo ao jazz.

Baterista da banda TNY, Fred Valle é um dos principais profissionais do Estado e já alcançou reconhecimento nacional. O disco solo Do Café à Cachaça, de Fred Valle, integrou o ranking dos 100 melhores discos brasileiros de 2015. Além disso, o baterista também ganhou prêmio na categoria melhor instrumentista.

O show está previsto para começar às 22h30. Ingresso: R$ 10 até 22h30, após, R$ 15. O Complexo Estúdio fica na Rua 7, nº 489, sala 1, Centro.

Diversão

Jump Mania no Passeio das Águas Shopping

Para movimentar ainda mais as férias, o Passeio das Águas Shopping conta com novas atividades no Jump Mania, Parque de Trampolins.

Até domingo, as crianças poderão se divertir no jogo de charadas, em que os competidores respondem perguntas de conhecimentos gerais em cima da cama elástica, avançando de casa a cada resposta correta. As rodadas acontecem das 15 às 17 horas e das 19 às 21 horas. Já na semana de 16 a 22, a brincadeira será de amarelinha e na semana seguinte, de 23 a 29, a atividade será caça ao tesouro. Os valores variam de R$ 25 a R$ 65, dependendo do tempo da brincadeira e dia da semana.Av. Perimetral Norte, nº 8.303, Fazenda Caveiras.

Cine Cultura

Sieranevada e O que Está por Vir ficam em cartaz

O Cine Cultura mantém os filmes Sieranevada e O que Está por Vir em cartaz até o dia 18, mas com horário alterados.

O longa Sieranevada, do diretor romeno Cristi Puiu, será exibido às 17h10, de segunda a sexta-feira, e às 16h10, no sábado e domingo. No segundo horário será exibido o longa O que Está por Vir, da diretora francesa Mia Hansen, às 20h30 (segunda a sexta) e às 19h30 (sábado e domingo). Ingresso: R$ 8 (inteira). Pessoas acima de 60 anos têm acesso livre. Praça Cívica, Centro.

Exposição

Mostra “Poesia de Aço” no Lowbrow Lab Arte

O artista brasiliense Branco apresenta hoje sua mostra individual Poesia de Aço no Lowbrow Lab arte & Boteco, a partir das 18 horas.

Branco é conhecido pelo trabalho que faz com sucatas ao transformá-las em esculturas e objetos de arte, passeando pelo abstrato e figurativo, do clássico ao surreal com desenhos harmoniosos. A mostra fica em cartaz até 8 de fevereiro, com horário de visitação das 18 horas à meia-noite. Além da exposição, o espaço conta com intervenções feitas pelos artistas Lucas Ruiz, Santhiago Selon, Danilo Itty, Giuliane Sampaio, Salvess, Braga e Branco. A noite de hoje conta ainda com discotecagem dos DJs Matias, pseudônimo do artista Mateus Dutra, e Roan. O boteco gourmet oferece pesticos diferenciados, drinques e uma minibiblioteca.

Rua 115, qd. F43, lt. 214, Setor Sul. Mais informações: 3991-6175.