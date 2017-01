Noite de axé no Deu Praia

A banda Quatro Estações volta a palco do Bolshoi Pub, hoje, a partir das 23 horas. Para homenagear Renato Russo, após a morte dele, em 1997, seis fãs resolveram montar um repertório com hits e músicas lado B dos álbuns da banda que amavam. A ideia era interpretar as músicas da Legião de forma fiel e fazer algumas apresentações no Distrito Federal. O projeto tomou dimensões surpreendentes e hoje, a banda continua com a mesma energia e faz shows por todo país. Nas apresentações é visível a emoção do público ao ouvir as músicas interpretadas por Celso Andrade. Por tamanha semelhança vocal, no 11° aniversário de morte do Renato Russo a mãe do ídolo, Dona Carminha Manfredini, disse que nenhuma banda representa tão bem a Legião Urbana como a Quatro Estações. Ingresso: R$ 50 (antecipado) e R$ 60 (na portaria). Valores sujeitos a alteração segundo a casa. Rua T-53 c/ T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731

O cantor sertanejo Danilo Hudson (foto) cerca-se de convidados amanhã, a partir das 13h30, na Wood’s Goiânia. Uma das novidades sertanejas da cidade, o goiano de 29 anos que vem fazendo uma média de 20 shows por mês e já dividiu palco com nomes do cenário como Jorge E Mateus, Gusttavo Lima, Cristiano Araújo, entre outros. Em 2013 ele lançou a música Playboyzinho. O repertório do show viaja por vários ritmos populares como axé, pop rock, forró e funk, mas tendo o foco principal nos sucessos sertanejos do momento. Ingresso: R$ 30 (feminino) e R$ 60 (masculino), valores sujeitos a alteração durante a noite. Av. T-10, nº 277, Setor Bueno. Informações: 99663-4335 ou 3541-4095

Já em um esquenta do carnaval, o baiano Saulo Fernandes (foto), ex-vocalista da Banda Eva, sobe ao palco do Deu Praia, hoje, para apresentar ao público goiano a turnê Baiuno. Embalado por seu segundo disco em carreira solo, que leva o mesmo nome do show, o cantor traz repertório mesclado de novos e antigos sucessos gravados ao longo de sua trajetória pela axé music (veja entrevista abaixo). A festa começa a partir das 18 horas. Amanhã é a vez de Serjão Loroza trazer seu suíngue aos goianos, no mesmo horário e endereço. Ele leva samba e funk com o humor peculiar, com hits de Carpe Diem, seu último trabalho. Nele o cantor se uniu ao produtor Plinio Profeta e gravou um disco que conta com composições próprias e de outros autores como Arlindo Cruz, Rodrigo Maranhão, Céu, entre outros. Ingresso (por dia): R$ 60 (feminino) e R$ 80 (masculino). Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista. Informações: 99243-1303 e 98246-5555.

Sesc Centro

Dia do Quadrinho

O Dia do Quadrinho Nacional será comemorado amanhã, no Sesc Centro, com série de eventos a partir das 14 horas. Entre as comemorações haverá exposição de HQs nacionais, lançamentos, sessão de autógrafos, além de palestra e debates co produtores e pesquisadores. A data comemorativa é referenciado pela marca histórica da publicação em jornal carioca Vida Fluminense, no dia 30 de janeiro de 1869 da tira em quadrinhos As aventuras de Nhô Quim ou Impressões de uma viagem à Corte, produzida pelo ítalo-brasileiro Angelo Agostini, considerada como a primeira história em quadrinhos (HQs) publicada no Brasil e a segunda publicada no mundo. A entrada é gratuita, Rua 15 esquina com Rua 19, Centro. Informações: 99391-1081 e 3512-1430.

Villa Mix

Colemar Neto solo

Agora em carreira solo, o cantor Colemar Neto faz show a amanhã na Villa Mix, a partir das 22 horas. Ele vai apresentar sua nova música de trabalho Me Leva Pra Beber, gravada com Humberto Ronaldo e também seus sucessos da antiga dupla Colemar e Guilherme, como Carta na Mão e Vida de Solteiro. Colemar já se apresentou para mais de 40 mil pessoas e fez shows em Orlando, Miami, Pompano Beach e Atlanta. Suas principais inspirações são os cantores Jorge (da dupla Jorge e Mateus) e Bruno (da dupla Bruno e Marrone) e Xororó, (dupla Chitãozinho & Xororó). Além disso, sua paixão por música varia bastante entre os estilos rock anos 70 (Beatles e The Doors), folk (Mumford and Sons) e forró (Aviões do Forró). Ingresso: R$ 50 (masculino) e R$ 30 (feminino). Avenida 136 Executive Tower, 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

-----

TEATRO

SÁBADO (28/01)

Os Saltimbancos – Musical infantil com Cia. Arte em Cena. A peça narra a história do encontro de quatro animais, que devido a maus tratos, fugiram de seus donos. No Teatro Sesc Centro, a partir das 17 horas. Ingressos: R$ 4 (comerciários, dependentes e menores de 12 anos); R$ 5 (conveniados), R$ 12 (inteira). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Informações: 3933-1700.

O Casamento do Mané Bocó – Contação de histórias na Livraria Saraiva, shopping Passeio das Águas Shopping, às 16 horas. Entrada franca. Residencial Humaitá, Setor Norte Ferroviário.

Palavra de Rainha – Monólogo sobre a vida da rainha dona Maria I, com Lu Grimaldi. Texto de Sergio Roveri e direção Mika Lins. No Teatro Madre Esperança Garrido, às 21 horas. Ingresso: R$ 60 (inteira). Valor sujeito a alteração, segundo a produção. Desconto de 50% na inteira para Clube do Assinante do POPULAR. Classificação: 12 anos. Avenida Contorno, nº 63, Centro. Informações: 4052-0016, 3091-3210 e 3255-4040.

DOMINGO (29/01)

Palavra de Rainha – Monólogo sobre a vida da rainha dona Maria I, com Lu Grimaldi. Texto de Sergio Roveri e direção Mika Lins. No Teatro Madre Esperança Garrido, às 20 horas. Ingresso: R$ 60 (inteira). Valor sujeito a alteração, segundo a produção. Desconto de 50% na inteira para Clube do Assinante do POPULAR. Classificação: 12 anos. Avenida Contorno, nº 63, Centro. Informações: 4052-0016, 3091-3210 e 3255-4040.

HAPPY HOUR

HOJE (27/01)

Erick Chaves – Show de sertanejo universitário e modão no projeto Hora Extra, de happy hour. No shopping Estação Goiânia, a partir das 18 horas. Entrada gratuita. Avenida Goiás Norte, Setor Norte Ferroviário. Informações: 3221-0800.

DOMINGO (29/01)

Banda Liga Joe – No Cerrado Bar e Restaurante, a partir das 19 horas. Av. T-3, n° 2537, Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

NOITE

HOJE (27/01)

Banda Pó de Ser – Noite Dodecafona e A Dança da Canção Incerta. Espetáculo de clássicos da música popular do Brasil, rotulada de “brega” dos anos de 1970. No Studio Way Pub, abertura da casa às 22 horas. Ingresso: R$ 15. Rua 242, qd. 100, lt. 14, número 222, Setor Leste Universitário. Informações: 98162-1307.

Jetlag & The Juns, Rodrigo Junqueira, Renato Mex – Noite com discotecagem no Sedna Lounge, a partir das 23 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista, Informações: 3241-9622. Cadillac Cassino – Lançamento do CD, no Cerrado Bar, a partir das 22 horas. Av. T-03, n° 2537. Setor Bueno. Informações: (62) 3274-4615.

Johnny Brown – Com repertório de Bob Marley x Natiruts . No Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 30. Valor sujeito a alteração de acordo com a casa. Av. Laudelino Gomes, 226, St. Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Israel e Rodolffo – No Santafé Hall, a partir das 22 horas. Av. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

AMANHÃ (28/01)

Thiago Brava – No Santafé Hall, a partir das 22 horas. Av. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980. Janeiro Sertanejo – No Mr. Jones, a partir das 22 horas. R. 140, Setor Marista. Informações: 3086-6100 e 99130-5146.

Noite Céu & Inferno – Com repertório diversificado entre indie, pop, rock, entro outros ritmos. No Diablo Pub, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora). Valor sujeito a alteração de acordo com a casa. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

Banda Clube Retrô – No Cerrado Bar e Restaurante, a partir das 22 horas. Av. T-3, n° 2537, Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

TRADIÇÃO

DOMINGO (29/01)

16º Encontro de Folia de Reis de Goiânia – O evento reúne grupos de todo o Estado. Será aberto com alvorada festiva, às 6 horas, e com a missa dos foliões, às 7 horas. Depois, os mais de 30 grupos se apresentam ao decorrer do dia. Entrada franca. Praça da Igreja Matriz de Campinas (Rua José Hermano, Setor Campinas.

LAZER

Casa Lego – Atividades com entrada franca e diversas opções para crianças de 18 meses a 12 anos de idade nos espaços temáticos e coloridos do Piso 1 do Flamboyant Shopping Center. Crianças menores de 4 anos deverão estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos durante toda a atividade. Inscrições deverão ser realizadas no local do evento, até 19h40m por ordem de chegada, para a oficina de cada faixa etária. Após a participação em uma oficina, a criança que optar por participar novamente deverá fazer nova inscrição. Horário: 14 às 20 horas. Avenida Jamel Cecílio, nº 3300, Jardim Goiás. Até domingo.

Exposição Internacional – Dragões – São dez dragões robotizados distribuídos pelo Buriti Shopping, o maior deles chega a medir cinco metros de altura e oito de comprimento. Eles emitem sons, contam com movimentos da cauda, asas, membros superiores e inferiores, sendo que alguns soltam fumaça pela boca. Entrada franca. Avenida Rio Verde, Quadra 102/104, s/n, Vila São Tomaz. Até 5 de fevereiro.

Patrulha Canina – Montado no Goiânia Shopping, traz um circuito de atividades interativas inspirado na animação de mesmo nome do canal Nickelodeon. A atração é licenciada e voltada para crianças de 4 a 12 anos, com entrada gratuita. Com cenografia colorida e ambiente lúdico, o evento Patrulha Canina propõe um circuito de missões a serem cumpridas pelas crianças. Até 8 de fevereiro.

Férias literárias – Preparada na Praça Central do Araguaia Shopping, feira Top Livross oferece livros ao preço único de R$ 10. São mais de 20 mil exemplares de diversos gêneros. Entre os sucessos de venda estão livros jurídicos, infantis e grandes clássicos da literatura mundial. funcionamento da feira, de segunda a sábado, é das 10 às 22 horas. Domingos, das 11 às 19 horas. O evento tem entrada gratuita. Até 5 de fevereiro.

EXPOSIÇÃO

1ª Exposição Nacional de Artistas Naïfs no Centro-Oeste - Mostra com mais de 80 obras de 30 artistas, três deles homenageados postumamente – Antonio Poteiro, Fé Córdula e Mirian Inêz no Museu de Arte de Goiânia (MAG) - Rua 1, nº 605, Bosque dos Buritis, Setor Oeste. Visitação: De amanhã a 12 de março. De terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas; aos sábados e domingos, das 8 às 18 horas. Informações: 3524-1189. Entrada franca. Até 12 de março.

Poesia de Aço – Exposição individual do artista brasiliense Branco, que é conhecido pelo trabalho que faz com sucatas ao transformá-las em esculturas e objetos de arte. No Lowbrow Lab Arte que fica na Rua 115, Qd. F-43, Lt 214, Setor Sul. Mais informações: 3991-6175. Até 8 de fevereiro.

Sabor com Artes – A mostra apresenta 17 telas pintadas pela artista catarinense Ivone Vaccaro, com curadoria de Delva Dias. Todos os quadros, além de apreciados, podem ser adquiridos. No Rosas Cozinha e Sentimento. Rua 2, nº 488, Quadra F1, Lote 43, St. Oeste. Até 28 de fevereiro.

Eu Sou Ar e Ar é Tudo Que Sou – Mais de 50 criações do artista plástico Oscar Fortunato estão em cartaz na Plus Galeria. A mostra é composta por telas em óleo, serigrafias e experimentações de corrosões em metais como cobre, latão e alumínio, feitas em placas e objetos, principalmente engrenagens e peças industriais. Visitação em horário comercial. A entrada é franca. Rua 114, nº 70, Setor Sul. Informações: 3278-2582. Até dia 31.

Blackbook – A coletiva está aberta para visitação no espaço criativo Rock. Entre pinturas, desenhos e esculturas, participam os artistas Rodrigo Flávio, Santhiago Selon, Mateus Dutra, Fabiola Morais, Camaleao, Luiz Antena – ilustrador do POPULAR –, Lucas Ruiz, Fabiana Queiroga, Morbeck, Butas, Renato Reno, Douglas e Divino Pereira, Ebert Calaça, Rafael Fleury, Danilo Itty e Victor Souza. Rua 9, nº 2.316, Setor Marista. Entrada R$ 5. Até 8 de fevereiro.

-----

Almoço

Tarde de samba

Comemorando 53 anos, cantor Xexéu se apresenta amanhã no Aquarius Bar

O cantor Xexéu comemora o aniversário de 53 anos sobre o palco, com muito música, amanhã, a partir das 13 horas, no Aquarius Bar. A festa terá a animação do grupo que o músico criou há 37 anos. Xexéu receberá a visita de vários colegas para uma tarde de samba, ritmo que o acompanha em toda sua trajetória artística junto ao Nóys é Nóys. Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, João Nogueira e Martinho da Vila estão no repertório deste show. Couvert: R$ 15. Av. Albert Einstein, qd.10, Jardim da Luz. Informações: 3278-8668.