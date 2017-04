Noite ao som do samba do grupo Quero Mais no Café Nice

Para quem gosta de samba e pagode, o Café Nice dá início neste domingo ao projeto Samba da Vela. A noite será comandada pelo grupo Quero Mais e contará também com artistas convidados, entre eles a ex-The Voice Kids Bella Alencar, que fará participação especial. A apresentação está prevista para ter início a partir das 19 horas.

O Quero Mais é um grupo nascido em Goiânia há seis anos com a união de três músicos: Marquynhos SP (voz), Júnior Di Caprio (percussionista e compositor) e Gil Veiga (pandeirista e voz), que estão gravando o primeiro EP, que conta com Festa Vip como música de trabalho. No que depender dos três, a noite do Café Nice promete levar o público a uma viagem pelos grandes sucessos do samba brasileiro, e prometem não deixar ninguém parado.

O couvert artístico da noite custa R$ 20. Av. T-11, esquina com Rua T-36, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.