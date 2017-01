No time dos casados? Ronaldinho Gaúcho estaria namorando e pedido uma jovem em noivado

Que o craque Ronaldinho Gaúcho é famoso pelas grandes festas na sua casa e ser titular no time dos solteiros, isso todo mundo sabe. Há relatos de baladas que duraram mais de três dias ininterruptos na mansão do ex-melhor do mundo. Mas parece que agora o R10 está buscando uma vaga no time dos casados.

Segundo o jornal Extra, o jogador estaria namorando uma jovem de nome Priscilla. E teria até pedido a moça em noivado. Quem entregou a informação foi a tia bela, Eunice Alves dos Santos, a Tia Nice. Ela criou Priscilla Coelho e torce para que o atacante assuma logo o namoro com sua sobrinha, que agora é noiva do craque.

Tia Nice posta todos os passos dos dois em seu perfil no Instagram e, sempre que pode, cita Ronaldinho quando ele lhe manda presentes.

De acordo com o site, o jogador chegou a dar a Priscilla um anel de compromisso há cerca de dois meses, o que vem deixando a família da moça ressabiada.

Agora fica a pergunta no ar: quando que o R10 vai pegar a braçadeira de capitão do time dos casados?

Enquanto isso não acontece, veja algumas postagens da Tia Nice: