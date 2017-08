No mundo do circo

Circo Mirage

Idealizado pelo ator Marcos Frota, o Circo Mirage fica em Goiânia até o final do mês. Entre as 22 atrações, números com palhaços, trapézio, malabares e globo de morte. As apresentações são realizadas às 20h30 de terça a sexta-feira e às 16h, 18h e 20h30 aos sábados, domingos e feriados. O ingresso custa entre R$ 30 e R$ 80 e o Circo Mirage está montado na área externa do Shopping Flamboyant. Mais informações: 9.9569-0353.

Circo Laheto

Com o projeto Domingo no Circo, o Laheto divide duas horas de evento entre oficinas e a apresentação do espetáculo Circo Magia e Estripulia, que trabalha os números circenses com brinquedos cantados e a participação da plateia. A iniciativa é realizada, a partir das 15 horas, no primeiro e terceiro domingo de cada mês e quem participar de uma das oficinas pode aprender técnicas de malabares e acrobacia, além de andar sobre perna de pau e se movimentar em meio a tecidos acrobáticos. O ingresso custa R$ 10 e o Laheto fica na Avenida, Jardim Goiás. Mais informações: 3281-3301.

Teatro Sesi

A partir das 17 horas do dia 19, a palhaça Caçarola leva seu jardim picadeiro para o Teatro Sesc Centro. Com o espetáculo Nem Tudo Que Reluz é Ouro, nem tudo que balança cai, Rita Alves encarna a personagem e toca a Carolina, sua sanfoninha oito baixos. O ingresso custa entre R$ 4 e R$ 12 e o Teatro Sesc Centro fica na Rua 15, Setor Central. Mais informações: 4002-6213.

Zabriskie

Os palhaços Juca Mole e Ana Banana apresentam, a partir das 17 horas no domingo, o espetáculo Segredos, contando a história de caixas que guardam sentimentos. Quando revelados, eles geram delicadas emoções e ações lúdicas. O ingresso custa entre R$ 10 e R$ 20 e o Zabriskie fica na Avenida Antônio Martins Borges, Setor Pedro Ludovico. Mais informações: 9.9186-3697 ou 9.9311-0081.

Rocca

Até o início de setembro, quem mora em Aparecida de Goiânia pode conferir de perto a apresentação do circo Rocca. O espetáculo é dividido em duas partes. A primeira lembra o tradicional show sob coloridas lonas, com palhaços, mágicos e trapezistas. Já em um segundo momento, integrantes do grupo encenam a animação Galinha Pintadinha. As apresentações acontecem às 20h30 de quinta e sexta-feira e às 18h e 20h30 aos sábados, domingos e feriados. O ingresso custa entre R$ 10 e R$ 20 e o Circo Rocca está montado na Avenida Independência, Residencial Village Garavelo. Mais informações: (61) 98178-6988.