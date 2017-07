No Dia do Batom, conheça a scores e texturas que são apostas da estação

Do clássico vermelho, que se popularizou com as divas dos anos 50, ao curinga nude, que com sua discrição deixa os holofotes para olhos destacados. Quando o assunto é maquiagem o batom é, sem dúvida, o queridinho das mulheres. O item é tão amado pelas americanas que nos Estados Unidos ganhou um dia só para chamar de seu. Hoje comemora-se por lá o Dia do Batom, mas por aqui também é dia de tirá-lo do nécessaire e ficar de olho nas tendências da estação.

A cada temporada, o batom se reinventa com novas cores e texturas. Para o maquiador goiano Luciano Lima, a grande novidade é que os mattes dão lugar às bocas vitrificadas. Além disso, o gloss volta com força total, dando um efeito mais leve e fresh à produção: tendência já presente no desfile da Chanel no final do ano passado, quando o expert Tom Pecheux apresentou lábios ultracremosos. Quanto às cores Luciano diz que as apostas são nude, coral e vermelho.

Inspirado nos anos 80, o acabamento metalizado na maquiagem também deve voltar com força total, mas Luciano alerta que nem tudo o que se vê nas passarelas pode ser levado para o dia a dia. “Não é qualquer uma que segura um batom metalizado. Estamos falando de mulheres com personalidade forte e que estejam dispostas a se colocarem na posição de formadoras de opinião”, defende o profissional.

Essa mesma personalidade, juntamente com tom de pele e cor de cabelo, precisa ser levada em conta na hora da escolha do batom. Mulheres morenas ficam bem com cores mais terrosas e amarronzadas. Negras combinam com vermelhos mais fechados e tons inclinados para o vinho. Para as ruivas, tons alaranjados. Já a dica para as loiras são cores mais rosadas.

Ao contrário dos batons cremosos - que precisam sair já do armário, o lápis de contorno labial é um elemento não tão bem visto na estação. Desenhos excessivos para criar lábios maiores é coisa do passado. Agora, os batons vêm aplicados com pequenas batidinhas para ficar mais natural. “Para quem não não abre mão do volume, a aposta é o gloss labial que deve ser aplicado no centro dos lábios. A única exceção é o bom e velho vermelho, que precisa do contorno para que a maquiagem não escorra”, ensina Luciano.

Boca maçã do amor

Mas de nada adianta estar antenada com as cores e texturas do momento se os lábios não estiverem prontos para receber o batom. O clima seco deixa a boca descascada ou traz as tão inconvenientes rachaduras labiais. A dica do maquiador Luciano Lima é a esfoliação. “Já existem no mercado produtos específicos, mas há também uma receitinha caseira infalível. Creme hidratante com um pouquinho de açúcar”, explica.

O uso contínuo de protetor labial também é indispensável, levando-se em conta que o produto não seja gorduroso para não afetar a textura e tirar o protagonismo do batom. O tipo mais indicado é o bastão.