No clima do sereismo

Com mais de 40 imagens, a fotógrafa Veruska Toledo viajou até o fundo do mar para se inspirar em sua nova exposição fotográfica A Sereia e o Tristão..., com abertura amanhã, no Flamboyant Shopping Center.

Usando técnicas subaquáticas, Veruska fotografou 13 modelos interpretando criaturas mitológicas, entre eles os blogueiros Edyjunio Assis e Braz Simplicio e o dançarino Michel Castro.

O trabalho, que levou seis meses para ficar pronto, conta com uma história no mundo subaquático, onde Tristão Pai e suas sereias vivem em um universo de grande magia. Para atrapalhar a tranquilidade, surge o Tritão da Beleza para atrair as sereias para si, travando uma rivalidade que terá seu desfecho apresentado nas imagens.

A exposição estará aberta a visitação até o dia 12 de março na expansão do centro de compras no Piso 3. As imagens foram feitas na Escola de Mergulho Mundo Sub que proporcionou um espaço com piscinas aquecidas para registrar as diversas produções.

Formada em Análise de Sistema e pós-graduada em Tecnologia da Informação e com MBA em Finanças Controladoria e Auditoria, Veruska deixou a carreira consolidada de quase 20 anos para se entregar inteiramente à paixão da fotografia. Além de promover cursos próprios sobre newborn e gestante, atua como palestrante e conferencista em eventos da área, sendo também responsável por cliques de toda a família em eventos especiais.

A entrada é franca. Av. Jamel Cecilio, nº 3.300, Jardim Goiás. Informações: 3546-2016.