No clima da Bahia, Maristella Müller se apresenta em Goiânia

Ao som do axé, a cantora Maristella Müller retorna ao seu Estado natal para se apresentar hoje no Deu Praia, a partir das 16 horas. Natural de Porangatu, Maristella Müller despontou no início dos anos 2000 como um expoente do axé em Goiás. O interesse pelo universo musical surgiu ainda na infância durante as aulas de teclado e depois passou a estudar canto. Aos 11 anos for...