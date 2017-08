Mais de 500 fotógrafos se inscreveram nas categorias nacional e estadual, profissional e amador para o Goyazes. Oito foram selecionados em convocatórias para a mostras. De Goiás, somente três: Guilherme Minoti, com o ensaio Jardins Telúricos Topofilias de Goyaz; Alejandro Zenha, com Geometria do Abandono; e Ana Póvoas, com Alargamento da Alma. “A convocatória de Goiás foi, de certa forma, frágil. Precisamos formar e exercitar o olhar, criando possibilidades de expor com paciência. Abrir os diálogos, ter pesquisas mais longas e trabalhar as obras com calma. Ninguém suporta mais fotografia bonitinha”, diz o curador, Diógenes Moura. Integraram a comissão julgadora ainda o idealizador do evento, Wagner Araujo, e os fotógrafos goianos Samuel de Jesus e Deborah Borges.