Nil Agra e Rodrigo Marques apresentam stand up comedy em bar no Setor Marista

Os humoristas Nil Agra e Rodrigo Marques apresentam o stand up comedy “Quase Famosos” neste sábado (8), a partir das 12h, no Bão Bar e Brejaria, no Setor Marista, em Goiânia. O evento, com feijoada assinada pelo chef Helvécio Maciel, marca a inauguração de uma quadra de squash dentro do estabelecimento e um torneio da modalidade.

O espetáculo “Quase Famosos” conta com momentos de stand up, música, improviso com a plateia e o stand up de improviso feito com sugestões do público presente. “As pessoas têm em mente que o stand up é um formato onde os humoristas fazem tudo de forma improvisada, o que é um engano. O humorista tem um roteiro pré-concebido. O foco do nosso stand up de improviso é exatamente desconstruir esta ideia, onde o público é convidado a sugerir temas aleatórios, que são transformados em textos na hora, fazendo com que cada show seja único e exclusivo, explica Rodrigo Marques.

Em outro momento do show, busca-se resgatar a infância da dupla, quando o politicamente correto ainda não era algo tão forte e tão cheio de regras. É o Coach de Insultos. Nil e Rodrigo convida duas pessoas da plateia que sobem ao palco para receber instruções com o intuito de zoar um ao outro, com ajuda dos dois humoristas. “É o ponto alto do show, pois além de ser um momento leve, temos a participação de duas pessoas da plateia completamente destreinadas em humor. Mas vamos ser honestos, todo mundo é um pouco zoeiro”, brinca Nil Agra.

Atualmente, Nil e Rodrigo são artistas do Multishow ("Estranho show de Renatinho") e Comedy Central ("A culpa é do Cabral"), respectivamente.

O valor do espetáculo é R$ 50,00 com direito ao open feijoada. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no Bão Bar e Brejaria, situado na Rua 139, nº 250, Setor Marista.