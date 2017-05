Nick Jonas pode ser a segunda atração internacional do Villa Mix de Goiânia, afirma colunista

Depois do anuncio e confirmação de Demi Lovato como atração do primeiro dia de Villa Mix Goiânia 2017, que deixou todo mundo surpreso, começou a especulação de quem seria o outro artista internacional para o segundo dia de festival. Além da cantora, atriz e compositora norte-americana, o jornalista Léo Dias divulgou que Nick Jonas também pode se apresentar no evento. Vale ressaltar que a informação não é oficial.

A produção do evento ainda não se pronunciou, mas as outras atrações foram todas confirmadas nesta semana. Esse pode ser um consolo para os fãs de ambos, já que a turnê conjunta, Future Now, não passou pelo Brasil. Diferente das outras edições, neste ano o Villa Mix Goiânia acontece em dois dias (1 e 2 de julho), no estacionamento do estádio Serra Dourada.

Durante o lançamento do festival, o diretor de transmissão do Villa Mix Anselmo Troncoso falou das condições para a contratação e divulgação de um artista internacional. "Antes de tudo temos que fechar o contrato. Depois do contrato assinado, ainda tem que fazer o depósito do sinal do cachê para só depois podermos divulgar a atração. Estamos analisando dois nomes internacionais e um nacional para reforçar o line up de domingo do Villa Mix. Em breve vocês vão saber quem será", confidenciou o diretor.

Um outro nome forte internacional especulado para se apresentar no festival é o DJ britânico Calvin Harris.

No dia em que Demi Lovato subir no palco, o público também terá as apresentações de Ivete Sangalo, Jorge & Mateus e Alok, por exemplo. A dupla sertaneja volta para o segundo dia, se juntando aos nomes de Luan Santana e Wesley Safadão, entre outros.

Veja os dias das atrações:

Sábado (01/07)

Demi Lovato

Jorge & Mateus

Ivete Sangalo

Alok

Matheus & Kauan

Jonas Esticado

Cesar Menotii e Fabiano

Edu Chociay

Jeferson Moraes

Israel Novaes

Zebba

Domingo (02/07)

Jorge & Mateus

Luan Santana

Wesley Safadão

Simone e Simaria

Aviões do Forró

Alok

Israel e Rodolffo

Guilherme e Santiago

Humberto e Ronaldo

O evento neste ano vai contar com quatro setores: Villa Vip, Villa Extra, Villa Prime e BackStage Golden Mix.

As vendas dos ingressos para a sétima edição do Villa Mix Festival Goiânia estão sendo realizadas pelo site da TicMix e no stand do Flamboyant Shopping, Buriti Shopping e Portal Shopping. Vale lembrar que os preços variam de acordo com os setores e lotes.

As atrações do evento deve receber cerca de 40 mil pessoas por dia. Além do ingresso, será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto para poder assistir aos shows. As pessoas com menos de 18 entrarão somente acompanhadas dos pais.

Veja abaixo os valores dos ingressos comercializados no site www.ticmix.com

Veja como foi o lançamento do Villa Mix Goiânia 2017: