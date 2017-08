Neymar manda mensagem de parabéns para Marquezine com foto dos dois

O relacionamento entre Neymar e Bruna Marquezine pode ter acabado, mas a consideração entre os dois não. Prova disso foi a mensagem enviada pelo jogador do Paris Saint Germain em homenagem ao aniversário da atriz nesta sexta-feira (4).

“Parabéns, Bru. Desejo tudo de melhor em sua vida. Você merece o mundo”, publicou Neymar em seu Instagram, completando a mensagem com um coração. Os fãs não deixaram passar em branco e muitos comentaram torcendo pela volta do ex-casal.

Bruna comemorou seus 22 anos em uma balada no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, com a presença de vários artistas.