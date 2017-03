Netflix surpreende e libera Conteúdo Adulto para assinantes; veja episódios

Após vários pedidos de seus assinantes, a Netflix lançou nesta sexta-feira (31) Conteúdo Adulto, a primeira série da plataforma de streaming com classificação etária para maiores de 18 anos.

No primeiro episódio, entitulado Alta Voltagem, uma garota chama um eletricista para trocar a resistência do seu chuveiro. O que acontece a seguir já é bem previsível. Confira no vídeo abaixo:

Bem explicado, não? Esta é mais uma pegadinha de 1° de abril da empresa, que, desta vez, se antecipou a data. No lugar de conteúdo erótico, como esperado, a Netflix explica como realizar algumas tarefas do cotidiano. Em 2016, a plataforma também aprontou no Dia da Mentira e deixou os fãs de Game of Thrones ansiosos, dando a entender, com postagens, que lançaria a série. Porém, não passava de outra brincadeira, com Glauber, o Tijolo.

O segundo episódio de Conteúdo Adulto também já foi divulgado. Nele, os espectadores aprendem a fazer a declaração do Imposto de Renda. Assista: