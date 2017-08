Netflix anuncia a compra da editora de quadrinhos Millarworld

O serviço de streaming Netflix anunciou nesta segunda-feira (7) que comprou a editora de quadrinhos Millarworld, criada pelo cartunista Mark Millar, o responsável pelas HQs Guerra Civil, na Marvel, e Kick-Ass, em sua própria companhia. A aquisição é a primeira da Netflix desde que foi fundada. Além de comprar os direitos das histórias, a empresa agora é dona da editora dos quadrinhos em si.

O plano da Netflix e da Millarworld é levar para o streaming um universo baseado nos quadrinhos de Millar, com filmes, séries, programas infantis e animações. “Essa é a terceira vez na história que uma grande companhia de quadrinhos é comprada nesse nível”, lembrou Mark Millar em comunicado oficial. Antes dessa compra, vieram a Warner Bros. com a aquisição da DC Comics e a Disney com a Marvel Comics.

No mesmo comunicado, o chefe de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, compara Mark Millar ao lendário Stan Lee. “Como criador e reinventor de alguns dos mais memoráveis personagens da história recente, como os Vingadores da Marvel e às franquias Kick-Ass, Kingsman, Wanted e Reborn, Mark é o mais próximo que se pode chegar de um Stan Lee dos dias atuais.”

Os valores da compra não foram revelados por nenhuma das partes. Em seus quase 20 títulos, a Millarworld já teve três levadas aos cinemas: Wanted, Kick-Ass e Kingsman. Juntos, filmes baseados nas três histórias arrecadaram quase 1 bilhão de dólares nos cinemas.