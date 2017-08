Nerópolis comemora 69 anos com show do padre Fábio de Melo

O padre Fábio de Melo é a grande atração do aniversário de 69 anos de Nerópolis, comemorado nesta quinta-feira (3), a partir das 21 horas, no Bosque da Matinha, com entrada franca.

O sacerdote católico também é cantor, compositor, poeta, escritor, professor e apresentador. Atualmente atua na Diocese de Taubaté em São Paulo. Iniciou a carreira musical com a gravadora Paulinas-Comep, posteriormente na gravadora Canção Nova, um projeto independente com músicas tipicamente mineiras, o “Tom de Minas”, passando pela Som Livre e atualmente está na Sony Music. Apresenta o programa Direção Espiritual na TV Canção Nova.

Na manhã de hoje, foi realizado o tradicional desfile cívico-militar com a participação dos alunos das escolas da cidade, de bandas de música e de pelotões militares.