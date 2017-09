Nelson Freitas: Não é stand up, é show de humor

Como foi ser dirigido pelo Chico Anysio na peça?

Foi uma coisa muito louca porque o Chico é o meu maior ídolo. A maneira que ele entrega o tempo dele é muito precioso. A pausa dele fala mais que a própria piada. É sem dúvidas um dos maiores gênios que tivemos nesse País. Ele me instruiu em algumas coisas e uma delas é nunca fazer número de plateia para não constranger ninguém. Depois da morte do Chico decidi manter a estrutura em respeito à direção dele. Eu nunca fiz nada que não tivesse relação com as instruções que ele me deu, como posicionamento no palco, se tiver que soltar um palavrão falar sempre na pessoa jurídica não na pessoa física. É por isso que a montagem é longeva dessa forma. Também porque não é um stand up, é um show de humor.

Como é fazer piada num momento tão conturbado da política?

É muito profícuo, apesar de doloroso. Eu fico bobo como conseguimos continuar vivendo e trabalhando sendo que na verdade a gente podia estar todo mundo internado em um ataque catalítico porque é o fim do mundo, mas o show não pode parar. Os espetáculos de humor funcionam como um alívio, um bálsamo na vida das pessoas. Eu continuo exercendo a minha função social como ator, de trazer um pouco de alegria e entretenimento para as pessoas pelos lugares que passo. É necessário que o País tenha um pouco de alento, de esperança que essa fratura exposta um dia possa consertar.

O que você faz quando a piada não funciona?

Já tive plateias difíceis e o humor precisa de risada. Se você faz uma peça de humor e ninguém ri ela não é um espetáculo de humor. As pessoas acham que qualquer um pode fazer humor, só porque você chega na mesa do bar e anima todo mundo ou porque você é o palhaço no escritório. A minha estratégia é nunca usar o que você tem de melhor de primeira. Quando uma piada não funciona geralmente a responsabilidade é do comediante, evidentemente porque ele não conseguiu executar a piada direito. Eu tiro da manga algum tiro de 38, se não funcionar pego a bazuca. Mas raramente isso aconteceu na minha vida.

Você volta para as novelas após 16 anos na linha de humorísticos na Globo. Como vai ser o seu papel na próxima novela das seis, Tempo de Amar?

Faço um advogado chamado Bernardo Torres da Fontoura, um homem muito rico, em consequência de uma herança de família. Ele é um jogador compulsivo que frequenta muito um bordel de uma francesa interpretada pela Regina Duarte. Vai ser um folhetim de primeira grandeza.

Como é para você que convive há muito tempo com o humor e de repente ter que fazer um papel sério?

Antes de tudo eu sou um ator. Eu sou um ator dramático. Nem sempre todos os atores dramáticos conseguem fazer humor, mas certamente todos os humoristas conseguem fazer papéis dramáticos. Está sendo complicado para o público porque a minha máscara facial foi trabalhada nesses últimos 17 anos no lado mais cômico. Agora é o caminho inverso, eu preciso é secar a minha interpretação.

Você fez parte das duas fases do Zorra Total. Como ator qual foi a diferença que você sentiu novo formato?

Diferença dramática. Nós fazemos o Zorra Total, que é um remanescente dos grandes programas de humor da Globo, que é o humor de bordão. No novo formato não temos bordão, os quadros são mais rápidos. É uma dinâmica imposta por essa nova geração. Foi uma tendência natural. No meu caso eu estou adorando, mas agora tive que sair para fazer a novela. Temos conseguindo grandes feitos e logo no primeiro ano fomos indicados para o EMI, como melhor programa de humor do mundo. Não ganhamos, mas só de ser indicado foi uma vitória. Não fomos indicados porque os atores são engraçados, ninguém conhece a gente lá fora, eles gostaram do programa.