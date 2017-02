Neguinho da Beija Flor traz a Sapucaí para o Carnaval de Goiânia

O Carnaval só começa dia 24, mas essa semana Goiânia já vai se transformar na Sapucaí com a animação do sambista mais famoso do Brasil, Neguinho da Beija Flor. O ícone do Rio de Janeiro, se junta ao samba do Grupo Quero Mais e de Bia Torres para dominar as ruas da capital com muita marchinha, samba de raiz, axé e muito mais.

A festa acontece a partir das 12h deste sábado (18), no trio elétrico do Bloco Café Nice – Carnaval dos Amigos. Big Time Instrumental de Sopro, Bateria de Escola de Samba, Coró de Pau com Mestre Alemão, DJ's Fávio Ferrá e DJ Jarson completam a festa que é open bar/food.

Para fechar com "chave de ouro" o Carnaval dos Amigos, Dudu Nobre deve subir ao palco principal da festa, a partir das 20h, no Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, em Goiânia. O show de Dudu é gratuito.

Serviço

Café Nice

Local: Avenida T-11, Quadra 112, Lote 3, 110 - St. Bueno, Goiânia

Ingresso: 2º lote femino e masculino: R$ 250

Informações para vendas: (62) 3541-4690/ WhatsApp: (62) 9 9687-9017