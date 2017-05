Neguinho da Beija-Flor e Grupo Quero Mais comandam festa em boate no Marista

A festa "Pagode da Patricinha" reúne o ícone do carnaval do Rio de Janeiro, Neguinho da Beija Flor, e o Grupo Quero Mais, a partir das 23h deste domingo (14), na boate Villa Mix, no Setor Marista, em Goiânia.

No repertório, o cantor e compositor, que é a voz oficial da Beija-Flor de Nilópolis há 41 anos, vai apresentar, além de obras conhecidas, como “Ângela”, “Bem melhor que você” e “A Deusa da Passarela”, sambas inéditos que compôs. Já o Grupo Quero Mais canta seus maiores sucessos, músicas tradicionais e outras canções que estão na "boca do povo".

Serviço

Local: Villa Mix (Av. 136, nº 960, Setor Marista, Goiânia)

Valor do primeiro lote: mulher R$ 30, homem R$ 50

Informações para vendas: 62-98422-4675