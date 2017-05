Nego do Borel é a atração da Sedna Lounge na terça-feira

Ator e cantor, além de um dos nomes do momento do cenário do funk brasileiro, Nego do Borel (foto) é a atração da noite da Sedna Lounge desta terça-feira, véspera de feriado, a partir das 23 horas. Conhecido da galera jovem como o Cleyton, da novelinha Malhação, na música o cantor é dono de sucessos como Não me Deixe Sozinho, Hoje é Dia de Maldade, e do hit Você Partiu Meu Coração, essa em parceria com Anitta e Wesley Safadão.

Tendo o pop e o funk como cenários musicais, Nego do Borel mostrará coreografias cheias de estilo e canções que estão na boca do público. Antes de ser um cantor e ator de sucesso, Leno Maycon Gomes – seu nome verdadeiro –, fez de tudo um pouco, já cantou em ônibus, foi moto táxi e cobrador de Kombi. Hoje, roda o Brasil com seus shows e já alcançou mais de 175 milhões de visualizações na internet.

Seu mais novo sucesso, o último a ganhar as paradas brasileiras, Você Partiu Meu Coração, foi gravado junto com Annita e Wesley Safadão. A música cai nas graças de fãs durante o carnaval, ficando por várias semanas entre as mais ouvidas no Spotify, aplicativo de streaming de música. Ingresso (primeiro lote): R$ 60 (feminino) e R$ 130 (masculino). Valores sujeitos a alteração de acordo com a demanda. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 98178-0025.