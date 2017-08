Necessidade de mercado

O mercado também vem, de maneira tímida, entendendo a necessidade de uma decoração inclusiva e, muitas vezes, ultrapassa a atual legislação, cuja exigência se refere apenas às áreas de lazer dos edifícios. A arquiteta e urbanista Aline Santos acaba de assinar um decorado com itens de acessibilidade. Portas mais largas, banheiros com barras de apoio e tomadas instaladas a 40 centímetros do chão foram algumas das escolhas da profissional e que devem facilitar o uso por parte de cadeirantes. “As medidas ergonômicas atendem tanto o cadeirante ou idoso, como seu acompanhante.”

O aparador ao lado da mesa de jantar e o rack da televisão foram feitos com dois níveis de altura e fixados, para proporcionar mais segurança. A mesa de jantar, quadrada e encostada no balcão americano, também trouxe mais conforto para quem usa uma cadeira de rodas que pode ser acoplada ao móvel. “As cadeiras também foram escolhidas sem braço e sem tapete embaixo delas”, explica Aline.

A arquiteta decidiu não usar mesa de centro na sala, viabilizando mais a circulação interna, e usou portas de 80 cm, que garantem a passagem tranquila de uma cadeira de rodas ou do idoso com apoio auxiliar. Apesar de todas essas recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, quando se fala em residências particulares adaptadas não existe um tamanho padrão e sim medidas individuais.