Nasce primeira filha do cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto

O cantor sertanejo Cristiano, que faz dupla com Zé Neto, se tornou pai pela primeira vez na noite da última segunda-feira (15).

A mulher do músico, a blogueira Paula Vaccari, deu à luz a uma menina, que se chamará Pietra. O parto foi realizado na Maternidade HB, na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

A chegada da primogênita da família foi comemorada pelo pai nas redes sociais. No perfil da dupla sertaneja no Instagram, Cristiano postou "Por você, eu morrerei de amor. Por amor, viverei cada dia, a te zelar..."