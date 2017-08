Lilian Lynch com a pequena Letícia

A primogênita do médico otorrino Sergio de Castro e da apresentadora do Jornal Anhanguera 1ª edição, Lilian Lynch, nasceu na madrugada desta segunda-feira (7), na Maternidade Ela, no Setor Aeroporto, em Goiânia.

A pequena Letícia Lynch veio ao mundo de parto cesárea, às 1h06, medindo 48 cm e 2,8 kg.

Segundo pessoas próximas, mãe e filha passam bem e devem receber alta hospitalar em até dois dias.